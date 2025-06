Casamicciola Terme: carabinieri interrompono serata abusiva. Lido sequestrato e imprenditrice denunciata

I militari hanno controllato il lido accertando che fosse in atto un evento con musica dal vivo per 236 clienti per un ingresso al costo di 25 euro.

L’evento – nonostante un esplicito divieto dello scorso 30 maggio da parte del Comune – era stato organizzato senza alcun titolo abilitativo in un’area la cui pedana in legno era destinata esclusivamente a stabilimento balneare.

L’imprenditrice dovrà rispondere di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Gli avventori sono stati allontanati senza particolari problemi di ordine pubblico.