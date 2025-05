Giugliano, incendio nella palazzina che doveva ospitare le famiglie Rom. Il Prefetto Valente: “Grave episodio”

Condividi

Un incendio è stato divampato, molto probabilmente nella mattinata di oggi, nella palazzina di via Palmentiello a Giugliano dove tra qualche giorno, a seguito della sottoscrizione dei contratti di locazione avvenuta nella giornata di ieri, avrebbero dovuto trovare case sei famiglie rom del campo di via Carrafiello. “Quanto accaduto è gravissimo e auspico che la magistratura faccia piena luce sulla vicenda. Io sono alle mie ultime ore di mandato a Giugliano, ma auspico che le istituzioni continuino sul percorso di legalità e di integrazioni che abbiamo avviato in questi mesi. Voglio ricordare che la palazzina di via Palmentiello è stata concessa al Comune dall’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati con l’obbligo di assegnazione a famiglie rom, al fine della risoluzione dell’atavico problema dei campi”, dice il commissario prefettizio al Comune di Giugliano, Carmine Valente. “Per cui, è da respingere con forza ogni tentativo di distorcere la realtà e di creare tensioni sociali sul territorio da parte di chi afferma, anche rivestendo funzioni pubbliche, che quell’immobile avrebbe potuto avere differente destinazione”, aggiunge Valente. In corso indagini per individuare i responsabili di quanto accaduto e sulla natura del rogo.













