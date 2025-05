Marano, operai del verde a piedi dopo la sospensione della ditta. La Cisl di Napoli: “Grave l’atteggiamento del sindaco Morra, bene la collaborazione dell’assessore Albanese”

Condividi

Ho avuto ieri una interlocuzione telefonica con il sindaco di Marano, il quale mi ha riferito, senza mezzi termini, di non poter far nulla per i lavoratori del verde pubblico coinvolti, loro malgrado, nella vicenda della sospensione della ditta attualmente incaricata del servizio. Ritengo grave questo atteggiamento poiché il primo cittadino dimostra disinteresse nei confronti di 4 lavoratori, assunti da una azienda privata ma con procedure bandite dal Comune. L’ente cittadino è dunque parte in causa e il sindaco non può lavarsi le mani. Chiediamo che si trovino soluzioni alternative per i lavoratori nelle more della definizione dell’iter per il passaggio di consegne tra una azienda e l’altra.

Nel contempo, nella mattinata odierna, ho ricevuto rassicurazioni dall’assessore all’igiene Carlo Albanese, secondo il quale la vicenda potrebbe risolversi positivamente per gli operai nell’arco di qualche giorno o settimana, al termine delle verifiche in capo alla Cuc Nolana”.

Andrea Attili, segretario Fai Cisl Napoli













