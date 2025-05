Quarto, a Casa Mehari la III edizione del festival “L’Ora Legale”

Condividi

In un luogo simbolo del ripristino della legalità – Casa Mehari, bene confiscato alla camorra a Quarto, e affidato in gestione ad associazioni di cittadini per l’organizzazione di iniziative sociali e culturali – si terrà la terza edizione del festival L’ora legale, manifestazione cinematografica che ospiterà cortometraggi e documentari brevi sui temi dei diritti civili e sociali, del rispetto delle regole e della lotta alla criminalità.

Patrocinata dall’amministrazione comunale di Quarto e dall’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, la rassegna si svolgerà sabato 7 giugno 2025. A partire dalle ore 17.00 saranno presentate le opere finaliste, selezionate dallo storico del cinema Giuseppe Borrone. Seguirà, al termine delle proiezioni e di un Q&A con i registi dei film, la cerimonia di premiazione.

Alla giuria tecnica – formata dal critico e saggista Alberto Castellano, dal regista Raffaele Patti e dall’attrice Antonella Stefanucci – il compito di decretare il miglior cortometraggio. Anche gli spettatori presenti in sala potranno votare il film preferito, contribuendo all’attribuzione del Premio del Pubblico. A presiedere la giuria del pubblico Francesco Maisto, presidente dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. I premi sono stati realizzati in Lego da Alessandro Daino, dell’associazione Brickanti – Mattoncini al Sud.

Il Festival è organizzato dalla Associazione Culturale Artemide, che è una delle componenti della associazione temporanea di scopo che gestisce Casa Mehari. Le altre realtà che compongono l’ATS sono: Bottega dei Semplici Pensieri (organizzazione di volontariato, capofila dell’ats), La Quercia Rossa (cooperativa sociale), e Dialogos (associazione di promozione sociale).

Casa Mehari è ubicata a Quarto, in via Nicotera 8. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.casamehari.it oppure scrivere a: artemide.ass@virgilio.it













