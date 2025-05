Arzano: legalità e controllo del territorio: il Senatore Francesco Silvestro in visita al comando della Polizia locale.

Condividi

Visite: 59

55 Visite

“Questa mattina mi sono recato in visita al comando della Polizia Locale di Arzano, dove ho incontrato il comandante Biagio Chiariello. Un’occasione utile per verificare da vicino l’organizzazione del servizio, le condizioni operative degli agenti e le criticità che il territorio continua a presentare”. – ha dichiarato Silvestro.

“La presenza delle istituzioni – ha detto il senatore- deve tradursi in attenzione concreta ai problemi, ascolto delle forze in campo e impegno per garantire standard adeguati di sicurezza e legalità”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews