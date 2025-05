Regionali Campania, il Consiglio conferma l’obbligo di dimissioni (60 giorni prima) per i sindaci che vogliono candidarsi

Condividi

Elezioni regionali, permane l’obbligo di dimissioni per i sindaci che intendono candidarsi alla tornata che si svolgerà presumibilmente tra ottobre e novembre. Viene ridotto il termine per formalizzare la candidatura, da 90 a 60 giorni entro la scadenza del mandato regionale (21 settembre). Quindi entro il 23 luglio prossimo. Per altra lettura, entro il 3, considerando che i sindaci da norma hanno venti giorni di tempo per revocare le proprie dimissioni.

Una decisione costretta nuovamente a far discutere: a nulla sono valsi finora gli appelli dei primi cittadini, dall’Anci all’Ali, per chidere un passo indietro ai consiglieri regionali di maggioranza. Il rischio, affermano gli interessai alla corsa per Palazzo Santa lucia, è quello di un salto nel buio da parte dei rappresentsnti delle comunità locali quando non si conoscono ancora i candidati né tantomeno le liste, seppur in via di definizione.

La richiesta dell’Anci

La proposta che i sindaci hanno portato all’attenzione del Consiglio: «Nessuna ineleggibilità per i sindaci ed una eventuale incompatibilità per i sindaci di comuni con popolazione superiore ai 5mila abitanti». Il vicepresidente vicario di Anci Campania e sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ricorda che «abbiamo evidenziato queste incongruenze nel corso di diverse interlocuzioni con la Regione Campania, da cui abbiamo ricevuto l’assicurazione che è allo studio una modifica dell’articolo. Ma questo meccanismo, immaginato dai consiglieri regionali, non sembra affatto scalzare il vulnus di una legge che, così come è stata approvata, è da ritenersi inopportuna giuridicamente, politicamente e intellettualmente. In considerazione delle ormai imminenti scadenze elettorali e dell’urgenza di garantire certezza del diritto», i sindaci chiedono al ministero «di promuovere ogni competente iniziativa istituzionale per assicurare il rispetto dei diritti elettorali passivi dei sindaci campani», conclude Morra.













