Pozzuoli, duplice omicidio Bellofiore-Sebastiano: confermati ergastoli

Ergastolo definitivo per quattro esponenti del clan Longobardi-Beneduce, accusati del duplice omicidio dei boss Domenico Sebastiano e Raffaele Bellofiore. Fine prna mai, come sancito dalla Cassazione, per Gennaro Longobardi, Gaetano Beneduce, Salvatore Cerrone e Nicola Palumbo. Il duplice omicidio venne commesso il 19 giugno del 1997, nel rione Toiano, a Pozzuoli. I sicari si avvalsero del supporto di uomini e mezzi del clan Polverino di Marano. L’indagine decollo’ grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tra cui Roberto Perrone.













