Marano. Box confiscati al parco Annabella e nella Galleria Primavera: aperte le buste al Comune. Tre domande non accettate poiché incomplete

Box confiscati ai Simeoli nel parco Annabella e nella Galleria Primavera. Dopo due avvisi pubblici, stamattina si è tenuta una nuova apertura delle buste. Alla fine è pervenuta una sola offerta valida, altre tre invece sono state ritenute incomplete e quindi non ammesse alla fase successiva. Nella precedente manifestazione di interesse un solo operatore aveva risposto all’avviso pubblicato dal Comune, che gestisce un enorme patrimonio fatto di ville, box e terreni, poi dopo una serie di modifiche alle clausole, ai canoni di locazione e agli obblighi in capo agli affidatari si è presentato qualche istante. Marano è il Comune della Campania – eccezion fatta per la città di Napoli – con il più alto numero di beni.













