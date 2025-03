Condividi

Visite: 40

18 Visite

Poco fa i carabinieri della tenenza di Casalnuovo sono intervenuti in un condominio a via Puccini.

Un 60enne mentre stava effettuando delle riparazioni idrauliche é caduto da una tettoia da un’altezza di circa 6 metri decedendo sul colpo.

Personale del 118 sul posto. Indagini in corso da parte dei carabinieri













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews