Ormai quasi nessuno, a parte tre cittadini su dieci, fanno una corretta differenziata. Tra incivili e zero azioni di contrasto, la città è sepolta dai cumuli, oggi 28 marzo, quasi ovunque. Dal centro storico alla periferia. L’assessore Albanese non si dimette e l’opposizione non è in grado di proporre nemmeno una mozione di sfiducia. Qualcuno aspetta che il trend si inverta da solo?













