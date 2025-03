POZZUOLI, BRADISISMO: 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗜𝗦𝗧𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗢𝗡-𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗧𝗢 𝗣𝗘𝗥 𝗟’𝗔𝗨𝗧𝗢𝗡𝗢𝗠𝗔 𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗠𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘

Condividi

๐——๐—ฎ๐—น ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿด ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐˜‡๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฑ ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿด:๐Ÿฌ๐Ÿฌ sarร possibile presentare istanza on-line per il CONTRIBUTO PER Lโ€™ AUTONOMA SISTEMAZIONE tramite gli strumenti di identificazione digitale SPID o CIE, collegandosi al sito del Comune di Pozzuoli allโ€™indirizzo https://comune.pozzuoli.na.it, nellโ€™apposita sezione โ€œIstanze on lineโ€, presente sulla homepage dello stesso, in alternativa, direttamente tramite il seguente link:

https://portaleservizi.comune.pozzuoli.na.it/portal/servizi/moduli/131/modulo

Si precisa che:

๐ŸŸขil contributo sarร riconosciuto ai destinatari di ordinanza di sgombero o di dichiarazione di inagibilitร dellโ€™immobile a seguito dello sciame sismico del 13 marzo 2025;

๐ŸŸขlโ€™erogazione del contributo decadrร al momento della dichiarazione di abitabilitร dellโ€™immobile o a data anticipata allo stato non ancora nota;

๐ŸŸขil contributo sarร determinato in base alla composizione del nucleo familiare;

๐ŸŸขil contributo potrร essere erogato con cadenza mensile posticipata tramite bonifico bancario.

Per eventuali, ulteriori chiarimenti รจ possibile inviare una mail al seguente indirizzo: servizisociali@comune.pozzuoli.na.it

Gli importi mensili del contributo variano in funzione della composizione del nucleo familiare:

โ€ขโ โ‚ฌ 400,00 per nuclei con un solo componente.

โ€ขโ โ โ‚ฌ 500,00 per nuclei con due componenti.

โ€ขโ โ โ‚ฌ 700,00 per nuclei con tre componenti.

โ€ขโ โ โ‚ฌ 800,00 per nuclei con quattro componenti.

โ€ขโ โ โ‚ฌ 900,00 per nuclei con cinque o piรน componenti.

รˆ previsto inoltre un contributo aggiuntivo di โ‚ฌ 200,00 mensili per ciascun componente del nucleo familiare di etร superiore ai 65 anni o con disabilitร certificata (invaliditร non inferiore al 67%).

Qui le indicazioni operative โคต๏ธ

https://comune.pozzuoli.na.it/wp-content/uploads/2025/03/ISTRUZIONI-OPERATIVE-DOMANDA-CAS-SCIAME-13-MARZO.pdf













