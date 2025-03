Campi Flegrei, emergenza abitativa: sale a 353 il numero di sfollati

Condividi

L’emergenza abitativa nei Campi Flegrei si aggrava. A causa dei danni strutturali causati dagli sciami sismici, il numero di persone sfollate dalle proprie abitazioni è salito a 353, appartenenti a 164 nuclei familiari. Lo ha reso noto il Comune di Napoli attraverso il consueto bollettino sull’emergenza bradisismica.

Le verifiche sugli edifici privati, richieste dai proprietari, proseguono incessanti. Il Comune, con il supporto della Protezione Civile della Regione Campania, ha allestito una tendostruttura in via Terracina, nei pressi dell’ospedale San Paolo, per fornire un alloggio temporaneo agli sfollati.

Nel frattempo, la questione degli attracchi per le imbarcazioni provenienti da Ischia e Procida rimane un nodo cruciale. Durante una riunione in Prefettura, poi, il sindaco di Bacoli ha ribadito la proposta di utilizzare il pontile di Torregaveta e il porto di Baia come punti di attracco alternativi













