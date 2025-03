Regionali Campania, Manfredi chiude la porta: “Non mi candido, resto Sindaco di Napoli”

Visite: 8

Gaetano Manfredi spegne le speranze del centrosinistra: “Non mi candiderò alle elezioni regionali”. Il sindaco di Napoli, da tempo corteggiato come possibile candidato presidente, ha ribadito la sua intenzione di rimanere alla guida della città, concentrandosi sui progetti in corso.

“Mi fa piacere che i cittadini pensino a me per le Regionali, significa che godo della loro fiducia”, ha dichiarato Manfredi ai microfoni di Radio 24, “però sono impegnato al massimo per Napoli, per portare a termine questo progetto di crescita che stiamo realizzando e quindi su quello sono assolutamente concentrato”.

Manfredi, che guida una coalizione “larghissima” a Napoli, non esclude tuttavia un suo contributo alla campagna elettorale, pur precisando di voler “fare una cosa per volta”. Un contributo che, chiaramente, andrebbe a sostegno del centrosinistra di Elly Schlein e Giuseppe Conte, escludendo categoricamente qualsiasi appoggio a Vincenzo De Luca.

Il futuro politico di De Luca, attuale governatore della Campania, è ancora incerto e legato alla decisione della Consulta sul terzo mandato, prevista per il 9 aprile. Una sentenza che avrà un impatto significativo sugli equilibri politici regionali, influenzando le scelte dei partiti e le possibili alleanze.

L’eventuale candidatura di De Luca, non sostenuto dal PD, potrebbe indebolire il centrosinistra, favorendo il centrodestra. Uno scenario diverso si prospetterebbe con un candidato del centrosinistra o con De Luca alleato.

Nel frattempo, molti vedono in Manfredi il candidato ideale per la Campania, capace di unire le diverse anime del centrosinistra. Tuttavia, una sua candidatura comporterebbe la rinuncia alla guida del Comune di Napoli e della presidenza dell’Anci, un sacrificio non facile da compiere.

La decisione definitiva è rimandata al 9 aprile, data in cui i partiti avranno un quadro più chiaro delle possibili alleanze e dei candidati in campo.