ODISSEA TITANIC, TRAFFICO INFERNALE E TRE COMUNI INCAPACI DI PIAZZARE UN VIGILE O DI METTERE IN ATTO QUALCHE PROVVEDIMENTO

Gentile direttore, so che lei ha già scritto tanto sul tema, ma volevo condividere con lei e i suoi lettori il disagio che, ogni santa mattina, viviamo sull’ormai ex Rotonda Titanic. Traffico infernale e, purtroppo, automobilisti incivili che non rispettano la segnaletica. Tre comuni, Marano, Mugnano e Napoli, incapaci di piazzare in zona un vigile o di prendere uno straccio di provvedimento. Che decadimento, che caos, che amarezza!

Lia (Marano)













