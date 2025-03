Napoli, vigili utilizzati per eventi: condannati Clemente (la nipote di Ruotolo) e De Iesu. I fatti durante la giunta disastro De Magistris

Condividi

Visite: 163

45 Visite

La Corte dei Conti della Campania ha condannato per danno erariale un assessore comunale di Napoli e una ex assessora che avrebbero omesso di addebitare agli organizzatori di una serie di eventi a scopo di lucro tenutisi in città i costi derivanti dall’impiego degli agenti del corpo di polizia locale in materia di sicurezza e viabilità stradale. L’inchiesta contabile era relativa sia agli anni della seconda giunta de Magistris, sia ad un periodo successivo all’ottobre 2021, quando entrò in carica l’attuale giunta Manfredi.

Le condanne riguardano l’ex assessora Alessandra Clemente (per un presunto danno erariale da 160mila euro) e l’assessore ancora in carica Antonio De Iesu (per un presunto danno erariale da 20mila euro), già questore del capoluogo campano ed ex vicecapo della Polizia di Stato. I giudici contabili hanno invece assolto altri due ex assessori (Ciro Borriello ed Eleonora De Majo) e l’attuale assessore Pierpaolo Baretta, ai quali gli inquirenti contestavano un danno erariale da 70mila euro ciascuno.

Le negligenze riscontrate nel periodo oggetto d’indagine, dal 2017 al 2023, hanno prodotto comunque un mancato introito che la Guardia di Finanza ha quantificato in oltre un milione e 366mila euro. L’importo da imputare come danno erariale è stato successivamente ridotto in considerazione di una serie di circostanze esimenti, tra cui, in particolare, la pandemia da covid-19.

Gli eventi finiti sotto esame sono alcune centinaia e contemplano anche partite del Napoli e concerti al Maradona di artisti italiani e stranieri, gare di basket, eventi di varia natura, maratone e concorsi. «C’è stata una riduzione molto consistente del danno addebitatomi, di circa il 70 per cento. Proporremo immediato appello per dimostrare la mia completa estraneità. Sono fiduciosa, alla luce del mio costante impegno e diligenza negli anni in cui ho svolto le funzioni di assessore», dichiara Clemente.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews