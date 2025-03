Giugliano, nuova importante scoperta archeologica nell’area di Liternum

Condividi

Trovata un’altra necropoli nell’area dell’antica Liternum, a poca distanza dal Foro e dall’Anfiteatro della colonia romana, dove attualmente sono in corso degli scavi sotto la direzione scientifica del funzionario archeologo responsabile del territorio, Simona Formola. Si tratta di un’area estesa per oltre 150 metri quadri, in una zona già sottoposta a tutela da vincolo ministeriale diretto. Ne danno notizia Il Mattino e Teleclubitalia.













