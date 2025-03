A Calvizzano va in scena Operazione fantàsia

“Un grande classico della compagnia Non Solo Sipario; lo spettacolo che ha unito più generazioni in direzione della riscoperta del valore della Fantasia e di un mondo più colorato. Nel mondo reale, i bambini hanno perso completamente interesse per le fiabe ed i loro protagonisti giacché occupati ad intrattenersi con smartphone e social; per questa ragione, non si producono più libri di fiabe e i personaggi del mondo di Fantàsia si ritrovano disoccupati e decisamente tristi. Per questa ragione, Willy Wonka, eminente personaggio del Regno di Fantàsia, coadiuvato dal suo collaboratore di fiducia, il Cappellaio Matto, individua sulla Terra le uniche due bambine che credono ancora nelle fiabe: le sorelline Dolly & Barbie. Riusciranno, le due sorelline a salvare il mondo di Fantàsia? Una colorata ed intensa avventura per grandi e piccini”.

