Cassazione, Alfieri resta ai domiciliari

Sviluppi significativi riguardo all’inchiesta su presunti appalti truccati a Capaccio Paestum. La Corte di Cassazione ha deciso di respingere i ricorsi per annullare le misure cautelari nei confronti di Franco Alfieri e degli altri cinque coinvolti, che attualmente si trovano agli arresti domiciliari. Gli avvocati hanno sollevato questioni sulla competenza territoriale della Procura di Salerno.

Seconda udienza, dunque, ieri mattina, del processo a carico di Franco Alfieri, ex presidente della Provincia di Salerno ed ex sindaco di Capaccio Paestum, che è ai domiciliari, e di altre cinque persone. Il processo è nato dall’indagine della procura salernitana che ipotizza, a vario titolo, reati di corruzione e turbata libertà degli incanti.

I giudici del Tribunale di Salerno hanno rinviato al 24 aprile la prossima udienza, come richiesto dagli avvocati, in attesa che la Cassazione depositi le motivazioni del provvedimento con cui, lo scorso 14 febbraio, aveva respinto la richiesta di revoca o attenuazione delle misure cautelari. Motivazioni che saranno utili soprattutto a comprendere se la questione della presunta incompetenza territoriale (procura di Vallo della Lucania in luogo di quella di Salerno, come richiesto dalle difese) sia stata affrontata e in che termini dalla Suprema Corte.

L’udienza si è aperta con la richiesta del legale della società Dervit, di posticipare il dibattimento fino alla pubblicazione delle motivazioni della Cassazione. Poi ha anche richiesto la sospensione delle misure cautelari per gli imputati, tra cui l’ex sindaco e presidente della Provincia Franco Alfieri, attualmente agli arresti domiciliari. Ma la richiesta è stata respinta. Alfieri, lo ricordiamo, è accusato di irregolarità negli appalti, corruzione e falso. Con lui, indagati a vario titolo, anche la sorella Elvira, il suo ex capo staff Andrea Campanile, i vertici della Dervit Alfonso D’Auria, Vittorio De Rosa e Carmine Greco, funzionario del comune di Capaccio Paestum.













