Napoli, a breve una targa commemorativa per Salvatore Giordano

Il Comune di NAPOLI a breve apporrà una targa commemorativa nel luogo in cui perse la vita Salvatore Giordano, il giovane quattordicenne morto il 9 luglio 2014 dopo essere stato gravemente ferito alla testa da alcuni fregi ornamentali caduti dalla Galleria Umberto I. Lo rendono noto gli avvocati della famiglia Giordano, i quali hanno già chiesto e sollecitano il conferimento di una Medaglia al Valor Civile allo studente “affinché il suo gesto eroico resti un esempio per le future generazioni”. Il pomeriggio di quel tragico 5 luglio 2014, mentre passeggiava lungo via Toledo in compagnia di alcuni amici, Salvatore, accorgendosi della caduta imminente di un frammento architettonico, spinse un suo amico. Il masso lo colpì alla testa. Salvatore morì pochi giorni dopo.













