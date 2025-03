Arzano, al via il programma di messa in sicurezza delle strade: si parte con la segnaletica orizzontale

Condividi

Visite: 14

19 Visite

È partito ieri sera da via Volpicelli il programma di interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale sull’intero territorio comunale di Arzano. Il progetto è coordinato dall’assessorato alla Polizia Municipale, guidato da Ernesto Pollice, in collaborazione con la Polizia Municipale, diretta dal comandante Biagio Chiariello, e ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e la visibilità della segnaletica per automobilisti e pedoni.

Il piano si sviluppa in due fasi. Nella prima fase, già avviata, gli interventi saranno concentrati soprattutto nelle zone più sensibili e con maggiore traffico pedonale, come gli accessi alle scuole, gli edifici delle forze dell’ordine (Polizia Locale e Carabinieri), e altri punti nevralgici quali chiese e farmacie.

Dopo via Volpicelli, i lavori proseguiranno nelle seguenti aree principali:

Via Napoli

Via Sette Re

Piazza dei Martiri

Piazza Marconi

Via Salvemini

«Abbiamo avviato un intervento puntuale e urgente per garantire maggiore sicurezza sulle strade della nostra città. È una risposta concreta alle richieste dei cittadini e una conferma tangibile dell’impegno di questa amministrazione verso la sicurezza e il benessere di tutta la comunità. Continueremo a lavorare con determinazione affinché Arzano sia sempre più sicura e vivibile», ha spiegato l’assessore Pollice.

«La sicurezza del territorio è, insieme agli altri numerosi compiti affidati alla Polizia Locale, una priorità assoluta. Ogni giorno svolgiamo controlli costanti, intervenendo con sanzioni per violazioni del codice della strada, sequestri di veicoli e ritiri di patenti. Nonostante le difficoltà nel reperire le risorse economiche necessarie, stiamo riuscendo a finanziare gli interventi anche grazie alle procedure avviate per recuperare le somme dovute dai trasgressori. L’impegno quotidiano della Polizia Locale è massimo, ma solo con la partecipazione attiva di tutti possiamo raggiungere risultati concreti e duraturi», ho sottolineato il comandante Chiariello.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews