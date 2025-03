Trasporti, ennesimo sciopero: domani si fermano treni, bus e metro

Condividi

Continuano gli scioperi e i disagi per chi utilizza i trasporti pubblici. Dopo lo stop dei treni di ieri, 19 marzo, domani venerdì 21 marzo tocca a bus, metro e tram. I sindacati Al Cobas, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub Trasporti hanno infatti indetto uno sciopero nazionale di 24 ore.

Le motivazioni dello sciopero

I lavoratori chiedono un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario, e la riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti oltre all’adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nonché per gli utenti del servizio. Chiedono anche il blocco delle privatizzazioni e delle gare di appalto per il Trasporto pubblico locale.

