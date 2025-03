MARANO, DISASTRO RIFIUTI. QUELLI CHE OGNI SANTO GIORNO CRITICAVANO GLI EX ASSESSORI ALL’AMBIENTE E CHE OGGI SONO MUTI SU ALBANESE. COME MAI?

Condividi

Dove sono quelli che, fino a pochi mesi fa, criticavano ogni giorno gli ex assessori all’Ambiente? Che fine hanno fatto? Dove si nascondono? Come mai tanta enfasi e operosità nei confronti di Varriale e della De Nigris e oggi tanto silenzio? Dove sono coloro, e colei, che tanto strepitava contro questi ultimi e che oggi sembra essersi sciolta come un gelato all’equatore? Eppure la campagna informativa funziona alla grandissima.. Chissà cosa si cela dietro questi silenzi…













