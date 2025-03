MARANO, LAVORI ROTONDA VIA DEL MARE: 12 MILA EURO DI SANZIONI ALLA DITTA E AL DIRETTORE DEI LAVORI PER IRREGOLARITÀ. INTANTO NUOVI DUBBI SUGLI AFFIDAMENTI DELL’UFFICIO TECNICO

Condividi

Visite: 669

44 Visite

La notizia è di qualche giorno fa. Le autorità competenti hanno sanzionato la ditta e il direttore dei lavori impegnati negli interventi di riqualificazione della rotonda di via del Mare, finanziati dalla Regione Campania, con un emendamento del consigliere regionale Pasquale Di Fenza.

Gli ispettori hanno rilevato una serie di anomalie soprattutto in relazione alla movimentazione del terreno e all’eccesso di polvere prodotta. La multa è salatissima e ammonta a 12 mila euro e dovrà essere pagata, in parte dal direttore dei lavori, e in altra parte dall’impresa.

Intanto prosegue il valzer degli affidamenti diretti all’ufficio tecnico comunale. In entrambi i casi, sia per i lavori alla rotonda di via del Mare, sia per la riqualificazione dello spazio pubblico di via dalla Chiesa a San Rocco, la progettazione, la direzione lavori e il coordinamento per le attività di sicurezza sono state affidate allo stesso tecnico, il noto architetto Ibrahim Khader, per un importo complessivo di 7.900,00 euro.

La domanda che sorge spontanea è la seguente: perché affidare, per entrambe le opere, gli incarichi sopra richiamati allo stesso professionista? In che modo è stato individuato il tecnico?

Nella determina del Comune non si fa riferimento ad eventuali dichiarazioni rese dal tecnico di insussistenza di cause ostative con l’incarico, tra cui quelle antimafia. Dalla determina, inoltre, non si evincono anche altre cose.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews