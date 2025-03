Superenalotto, un clamoroso 6 da 88 milioni

Condividi

Colpo pazzesco al Superenalotto. Un sei da 88 milioni a Roma. La combinazione vincente del concorso di stasera è 36 – 40 – 49 – 54 – 66 – 83 – jolly 14 – superstar 44. La giocata vincente è stata realizzata a Roma “presso il punto vendita Angeletti Marco situato in via della Giustiniana, 271, tramite Quick pick”. Grande festa dunque nella Capitale. La schedina vincente è stata generata tramite il sistema Quick Pick, una modalità che consente ai giocatori di far scegliere i numeri casualmente dal terminale, senza dover compilare manualmente la schedina. Questo metodo, sempre più popolare tra i partecipanti, ha permesso al vincitore di centrare l’incredibile combinazione senza alcuna strategia premeditata, rendendo la vittoria ancora più sorprendente e casuale.

L’evento ha già scatenato reazioni sui social, con l’hashtag #SuperEnalotto che è rapidamente diventato trending su X. Molti utenti hanno espresso invidia e ammirazione per il vincitore romano, con commenti come: “88 milioni a Roma, incredibile! Spero che il vincitore usi questi soldi per fare del bene,” mentre altri hanno condiviso la loro delusione per non aver indovinato nemmeno un numero, scherzando: “Ho fatto Quick Pick anch’io, ma i numeri non erano questi!”.













