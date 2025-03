Condividi

L’allerta dei Campi Flegrei resta di colore giallo.

Lo ha stabilito a Roma la Commissione Grandi Rischi che lo ha comunicato ai sindaci dell’area flegrea, negli ultimi mesi interessata da forti scosse dovute al bradisismo.

I colori dell’allerta, inoltre, restano quattro e non salgono a sei, come in un primo momento ipotizzato.













