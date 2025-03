Campi Flegrei, a Napoli 113 nuclei familiari sgomberati. La proposta sulle tasse

Condividi

Sono 238 persone sgomberate, per un totale di 113 nuclei familiari, il dato relativo alla città di Napoli dei residenti che hanno dovuto lasciare la propria abitazione a causa degli eventi sismici delle ultime settimane nell’area dei Campi Flegrei.

Sono 56 le persone ospitate in strutture alberghiere, 151 quelle che hanno trovato una autonoma sistemazione. Nell’hub di accoglienza di via Acate sono 15 le persone che hanno trovato alloggio; sono 16, invece, le persone ospitate nella struttura di Marechiaro ‘San Francesco d’Assisi’.

La consigliera comunale Flavia Sorrentino (Napoli solidale Europa verde Difendi la città) propone, in questo momento di crisi bradisismica, di sospendere le tasse per tutti coloro che vivono nella zona rossa dei Campi Flegrei. “Chi vive quotidianamente il rischio del bradisismo nei Campi Flegrei e chi, a causa di questa emergenza, subisce un grave danno economico ha diritto a un sostegno immediato e concreto – sostiene Sorrentino – Residenti, commercianti e operatori mercatali delle zone colpite devono essere supportati con misure straordinarie che allevino il peso di questa situazione”.

"Per questo – prosegue – è necessario che il Comune di Napoli, in coordinamento con la Regione Campania e il Governo nazionale, disponga la sospensione immediata della Tari, dell'Imu e del Canone di Occupazione di Suolo Pubblico per tutti coloro che subiscono le conseguenze di questa crisi".

“Parallelamente – conclude la consigliera comunale – è fondamentale che il Governo centrale attivi strumenti economici e normativi per sostenere le amministrazioni locali nell’attuazione di queste misure e per garantire risorse adeguate alle attività produttive colpite. Chiediamo un intervento urgente affinché chi resiste con coraggio sul territorio non sia lasciato solo”.













