Campi flegrei e bradisismo: a Quarto un flash mob di solidarietà e resistenza

Un flash mob in programma stasera, a Quarto, alle ore 19, in piazzale Europa. Lo ha annunciato il sindaco Antonio Sabino. “La nostra terra trema – scrive il primo cittadino – ma il nostro amore per lei è più forte di qualsiasi scossa. Noi siamo figli della terra flegrea, gente che non si piega, che resiste, che lotta e che ama le proprie radici. E’ un momento per stringerci insieme – aggiunge Sabino – per far sentire la nostra voce, per dire che questa terra è la nostra casa e non la lasceremo mai sola”.













