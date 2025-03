Arzano. blitz in tre cantieri. La polizia locale eleva sanzioni per 60 mila euro

Condividi

Visite: 17

9 Visite

La tragedia delle morti sul lavoro viene avvertita solo quando il dato é tratto e l’incidente si é verificato.

Intanto gli agenti della polizia locale di Arzano continuano gli accessi nei cantieri avvalendosi anche del personale della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tre cantieri finito sotto la lente di ingrandimento e destinatarie di accesso da parte degli agenti della polizia locale di Arzano.

Opere di demolizione e ricostruzione per le quali i controlli hanno riguardato anche gli aspetti edilizi con acquisizione di una corposa documentazione inviata all’ufficio tecnico per le valutazioni.

All’arrivo in cantiere, nelle prime ore del mattino, vi é stato il “fuggi fuggi” ma senza scampo per gli addetti ai lavori in quanto gli accessi erano stati bloccati dagli uomini diretti dal comandante Biagio Chiariello.

Identificate tre ditte e una decina di operai e, all’esito , essendo stare riscontrate irregolarità e violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, contestate sanzioni per circa 60mila euro alle imprese.

Le opere sono state sospese e inoltrato il rapporto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord per i reati previsti con denuncia di tre persone.

Continua intanto senza sosta l’incessante lavoro sul fronte dell’abusivismo edilizio e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte della polizia locale di Arzano per il ripristino della legalità.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews