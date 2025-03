Regionali. Tajani attacca De Luca: “Basta arroganza del potere familistico”

Condividi

“Ci stiamo caratterizzando come una grande forza moderata all’ interno dello schieramento del centrodestra. Siamo alleati leali, ma abbiamo le nostre idee, posizioni che non vogliamo assolutamente cambiare”. Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani in un passaggio del suo intervento in collegamento telefonico con il congresso cittadino a Salerno. “In Campania vogliamo essere protagonisti della vittoria, è tempo di cambiamento. Non si può continuare con il governo di De Luca, con l’ arroganza di un potere familistico. Noi siamo contrari al terzo mandato. Anche negli Stati Uniti si votano due volte i presidenti. E’ giusto, per la difesa della democrazia, non avere il terzo mandato”.

La Sanità

Il vice premier ha ricordato che “stiamo lavorando per ridurre la pressione fiscale, l’Irpef dal 35 al 33% abbiamo già tagliato il cuneo fiscale e abbiamo aiutato le mamme lavoratrici e continuiamo a sostenere le piccole e medie imprese”. Tajani ha ricordato che il governo di centrodestra ha fatto anche una riforma della amministrazione pubblica. “Abbiamo, con il ministro Bernini, che ieri era in Campania, tolto i test di ammissione a Medicina per avere più medici perchè la grande questione della Sanità deve essere affrontata prendendo il toro per le corna”. E sempre sul tema della Sanità, ha aggiunto : “Abbiamo una serie di proposte per rinforzare la medicina di prossimità, per tagliare le liste di attesa, anche per garantire più sicurezza a medici e infermieri e a tutto il personale sanitario che opera negli ospedali”.

La giustizia

“Continueremo a lavorare anche per la riforma della giustizia, che sta andando avanti” ha confermato il segretario di Forza italia rilanciando la sfida: “Noi vogliamo assolutamente che ci sia una giustizia giusta, che ci siano tempi piu’ brevi, che ci sia una separazione delle carriere tra i magistrati che giudicano e quelli che fanno l’accusa, perche’ vogliamo che il processo sia giusto – spiega – e chi e’ accusato deve sapere che viene giudicato da un giudice terzo e che sara’ il giudice terzo a decidere se ci sono piu’ prove a carico dell’imputato o a favore dell’imputato”.

La pace in Ucraina

“Lavoro 24 ore su 24 per costruire e scongiurare il peggioramento della situazione internazionale” assicura il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, leader di Forza Italia per poi sottolineare che “noi siamo un partito che vuole la pace, ma la pace con giustizia”. Un lavoro che si sta facendo “sostenendo anche le visioni americane, per la guerra in Ucraina cosi’ come stiamo lavorando per la pace in Medio Oriente”













