Al Centro Aktis il premio “Le Fonti Awards” 2025 nel settore sanitario

Il Centro Aktis si aggiudica per il secondo anno consecutivo il prestigioso premio “Le Fonti Awards” nella categoria Eccellenza dell’Anno – Innovazione & Leadership – Settore Sanitario.

Questo riconoscimento è stato conferito all’azienda con sede in Marano di Napoli con la seguente motivazione: “Per essere un’eccellenza nei settori diagnostico e polispecialistico per la diagnosi e la cura di pazienti ambulatoriali. Per garantire ad ogni paziente il miglior comfort possibile e ridurre al massimo disagi e tempi d’attesa. Per le risposte tempestive, l’affidabilità e la grande specializzazione”.

La premiazione si è svolta lo scorso 13 marzo a Milano, presso Palazzo Mezzanotte (storica sede della Borsa Italiana) durante la 15esima edizione dell’evento di rilevanza internazionale che celebra le eccellenze nel mondo delle imprese.

Quest’assegnazione conferma il costante impegno del centro diagnostico nel garantire servizi sanitari di elevata qualità, attraverso l’adozione di tecnologie all’avanguardia per la diagnosi e la cura dei pazienti, affermandosi come punto di riferimento nel panorama sanitario.

Quest’anno, oltre ad aggiudicarsi il premio “Le Fonti Awards”, l’Amministratore Unico del Centro Aktis Valerio Scoppa ha ricevuto la prestigiosa nomination come CEO dell’Anno, a testimonianza del suo ruolo fondamentale nel successo e nella crescita dell’azienda che guida dal 2010.

Il successo nel raggiungere traguardi sempre più ambiziosi, infatti, è stato possibile grazie ad una visione strategica ed una leadership solida.

Questo riconoscimento si aggiunge ad altri conseguiti negli scorsi mesi, come le onorificenze ‘100 Eccellenze Italiane’ e ‘Industria Felix’, oltre che la targa celebrativa conferita dalla multinazionale cinese United Imaging Healthcare durante il congresso europeo di radiologia di Vienna, per la prima installazione in Europa della modernissima TAC di ultima generazione UCT820