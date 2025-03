Abusivismo Campi flegrei, Gratteri: “Triplicate demolizioni”. Ma in realtà gli abusi proseguono e molti comuni fanno pochissimo

Condividi

“Nell’ultimo anno, penso, abbiamo dato una forte accelerazione come Procura di Napoli per quanto riguarda le costruzioni abusive”. Lo ha detto il procuratore Nicola Gratteri, conversando con i giornalisti a margine del Rapporto Ecomafia presentato da Legambiente nella Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli. “Abbiamo quasi triplicato le demolizioni, soprattutto nella zona dei Campi Flegrei dove, in questi giorni, state vedendo qual e’ il pericolo dei terremoti” . “E anche con riferimento agli scarichi abusivi abbiamo una accelerazione – ha aggiunto Gratteri- abbiamo un gruppo molto affiatato e preparato di magistrati della V sezione che si occupa appunto dell’ edilizia e dell’ ambiente. Siamo in sinergia anche con le forze dell’ ordine, con il conforto anche delle denunce di Legambiente. Il senso della mia presenza qui e’ quello di sostenere Legambiente, un’ associazione pulita e fatta di persone perbene che hanno a cuore il futuro anche del mondo, se vogliamo”.













