Campi flegrei e terremoti, il vulcanologo Mastrolorenzo: “Il processo di trivellazioni potrebbe aver inciso”

Denuncia del vulcanologo dell’INGV Giuseppe Mastrolorenzo durante un sopralluogo in zona Pisciarelli con il deputato Francesco Emilio Borrelli, in merito alle trivellazioni effettuate tra il 2010 e il 2020, nella zona tra Agnano e Bagnoli, con lo scopo di studi per un eventuale sfruttamento dell’energia geotermica. “Già all’epoca denunciavo che il processo di trivellazione potesse innescare terremoti attraverso l’immissione di anidride carbonica nel sottosuolo” afferma Mastrolorenzo. “In un sistema complesso, come quello dei Campi Flegrei, non è possibile prevedere l’evoluzione. Tutte le grandi perturbazioni possono innescare gravi effetti. Il principio di precauzione, in questi casi, dice chiaramente di non agire. Quello che è paradossale è che alcuni dei miei colleghi, referenti del sistema di Protezione Civile Nazionale per rischio vulcanico, fossero coinvolti in progetti potenzialmente perturbanti dell’equilibrio del sistema, come poi è stato riconosciuto anche dall’INGV”.













