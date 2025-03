I COMUNI POSSONO ESSERE SCIOLTI NON SOLO PER MAFIA MA ANCHE QUANDO COMPIONO ATTI CONTRARI ALLA LEGGE: LO DICE IL TUEL MA MOLTI FANNO FINTA DI NON SAPERE. A VOLLA ANCHE IL SEGRETARIO GENERALE L’HA RIBADITO

Condividi

Molti non sanno, forse perchè ignorano la legge o perchè volutamente preferiscono far finta di niente per opportunismo politico, che i consigli comunali, a norma dell’art. 141 del testo unico degli Enti Locali, possono essere sciolti anche nel caso in cui, tra gli altri, compiano atti contrari gravi e persistenti violazioni di legge. Non è vero che è necessario accertare solo la sussistenza di eventuali infiltrazioni mafiose da parte della criminalità ma anche la violazione della legge nella formazione degli atti da parte degli uffici e gli organi di indirizzo politico. Ecco, alcuni farebbero bene ad informarsi, la legge è legge. La fattispecie è stata ribadita anche in sede di audizione dinanzi la commissione regionale anticamorra dal Segretario Generale del Comune di Volla che, dopo aver denunciato alcune anomalie amministratva, specificava che: “Per i fatti di Volla ho chiesto anche alla Prefettura di essere ascoltata, facendo riferimento all’art.141 del TUEL, perché lo scioglimento non avviene solo per infiltrazione camorristica, ma, anche, per gravi e reiterate violazioni di legge.”













