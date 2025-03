Condividi

Per ora non misuriamo alcun tipo di processo che ci dia evidenza di un’eruzione imminente”. A dirlo è Francesca Bianco, direttrice del dipartimento Vulcani dell’Ingv, Francesca Bianco, nel corso di un incontro con la stampa dopo la scossa di magnitudo 4.4 registrata nella notte nella zona dei Campi Flegrei. “I dati non ci dicono che c’è una risalita di magma verso la superficie”, ha aggiunto.













