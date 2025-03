Sanità, Pnrr: cantieri avviati al 91%, ma spesa ferma al 14,59%

Condividi

Visite: 12

22 Visite

La riforma della sanità territoriale, pilastro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), procede a due velocità: se da un lato i cantieri per la realizzazione delle “case di comunità” hanno raggiunto il 91% degli obiettivi prefissati, dall’altro la spesa effettiva si ferma a un modesto 14,59% dei fondi stanziati. È quanto emerge dai dati diffusi dal Ministero della Salute, analizzati durante la cabina di regia del 6 marzo, che ha visto la partecipazione del Ministro per il Pnrr Tommaso Foti, del Ministro della Salute Orazio Schillaci e dei rappresentanti delle Regioni.

Il piano, che prevede la creazione di strutture chiave per la sanità territoriale, come case e ospedali di comunità, nonché la ristrutturazione di grandi centri ospedalieri e investimenti in digitalizzazione, mostra un quadro a luci e ombre. Sebbene l’avvio dei cantieri sia incoraggiante, la lentezza nella spesa e i pochi collaudi effettuati (solo 38 su 943 interventi avviati) sollevano preoccupazioni sull’effettiva realizzazione degli obiettivi entro i tempi previsti dal Pnrr.

Le cifre, consolidate al 20 febbraio, rivelano che su un budget complessivo di 6,28 miliardi di euro, sono stati richiesti rimborsi per meno di 1,3 miliardi, pari al 20,7% del totale. Nel dettaglio, per le case di comunità sono stati richiesti 291,9 milioni su 2 miliardi (14,59%), per gli ospedali di comunità 115,1 milioni su 1 miliardo (11,51%) e per i grandi ospedali 68,4 milioni su 638,9 milioni (10,7%). Unica nota positiva, la spesa per le apparecchiature, che raggiunge il 47,7% del budget stanziato.

I dati evidenziano la necessità di un’accelerazione nella spesa e nei collaudi, per garantire che i progetti vengano completati nei tempi previsti e che la riforma della sanità territoriale possa effettivamente migliorare l’accesso alle cure e la qualità dei servizi per i cittadini. Resta da monitorare l’evoluzione dei cantieri e l’impatto delle misure adottate per superare i ritardi e le disparità regionali, al fine di garantire un’efficace attuazione del Pnrr nel settore sanitario













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews