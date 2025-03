CAMPI FLEGREI, SCOSSA NELLA NOTTE 3.0. RESIDENTI IN STRADA

Condividi

Diverse scosse di terremoto sono state avvertite dalla popolazione dei Campi Flegrei nella notte.

La più intensa è stata registrata dai sismografi dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 03.04, di magnitudo 3.0, con epicentro alla Solfatara e ipocentro a due chilometri di profondità.

Quaranta minuti dopo una seconda scossa di magnitudo 2.3 con lo stesso epicentro e alla stessa profondità ha nuovamente fatto tremare la terra.

Il nuovo sciame sismico è iniziato alle 02.57. I cittadini più vicini all’epicentro hanno sentito accompagnare il sisma da forti boati. In molti si sono svegliati nel cuore della notte percependo le scosse come prolungate nelle diverse zone di Pozzuoli, ad Arco Felice e Monterusciello per esempio, a Bacoli, Quarto e nei quartieri occidentali di Napoli, Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta, Pianura, Soccavo.













