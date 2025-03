Da Giugliano a San Giovanni a Teduccio per recuperare un’Audi noleggiata, 6 arresti per sequestro di persona a scopo estorsivo e lesioni, aggravate dal metodo mafioso

“La macchina è dei Mazzarella”, ed è così che i NOR dei Carabinieri di Napoli hanno stretto le manette ai polsi a sei persone accusate di sequestro di persona a scopo estorsivo aggravato dal metodo mafioso (un grave reato punito da 25 a 30 anni di reclusione) e lesioni aggravate con una prognosi di 10 giorni, con lesione al cuoio capelluto medicato con vari punti di sutura ad una delle due persone offese.

Ecco i sei arrestati, che adesso si trovano al carcere di Secondigliano:

1. LAMA Arturo, nato a Napoli il 24.8.1970

2. DE FILIPPO Salvatore, nato a Napoli il 4.10.1982

3. CICCARELLI Giuseppe, nato ad Aversa il 29.10.1987

4. GIANNETTI Salvatore, nato a Napoli il 26.9.1982

5. AMARO Mario, nato a Napoli il 10.3.1987

6. MARTORI Antonio, nato a Pozzuoli il 17.5.1983

I sei sono difesi dagli avvocati Luigi Poziello, Diego Pedicini, Giuseppe Milazzo, Antonio Bucci e Alessandro Pignataro.

Secondo l’ipotesi accusatoria, i sei sequestravano VACCARO Vincenzo e GRAMMATIKAS Andrea allo scopo di conseguire la restituzione del veicolo Audi RS3 di colore grigio preso a noleggio dalle predette persone offese presso una società con sede in Giugliano in Campania oppure la restituzione dell’equivalente del valore

della predetta auto (circa 80.000 curo), minacciando che le avrebbero uccise qualora non avessero ottemperato a

quanto richiesto;

in particolare raggiungevano le vittime e, dopo averle aggredite e prelevate con la forza, le conducevano presso un

appartamento situato al piano terra di via Castagnola in Napoli ove proseguivano il brutale pestaggio con Le seguenti

modalità:

nei confronti di VACCARO Vincenzo:

sferrandogli uno schiaffo in Piazzale Tecchio ed uno all’interno della casa, obbligandolo a salire sullo scooter SH di

colore blu, segregandolo all’interno dell’appartamento, controllandolo a vista e sottraendogli il cellulare, così da

impedirgli di telefonare; e ancora minacciando di chiuderlo con Andrea Grainmatikas all’interno di uno scantinato

per tutta la notte e di ucciderli nella mattina seguente se non avessero riportato indietro l’auto o restituito l’equivalente

valore in denaro, millantando che il veicolo era il loro ovvero del clan “Mazzarella” e proferendo contestualmente al

pestaggio le seguenti minacce di morte: :-“dacci subito la macchina; non lo

.-” a me non mi interessa che non lo sapevi, la macchina te la sei

venduta tu ed adesso me la paghi o mi dici a chi hai dato la macchina e ci andiamo noi a riprenderla, perche’

noi siamo i mazzarella ed arriviamo ovunque!!!”………. •-“avvisa la tua compagna che stai con noi, ci restituisci

la macchina e te ne vai a casa con i tuoi piedi altrimenti se non esce la macchina o i soldi ti chiudiamo in uno

scantinato a te ed andrea fino a quando uno dei vostri familiari non ci porta i soldi ovvero il valore della macchina

(80.000,00 euro)!!! “…….” sei un cornuto lo sapevi che la macchina era dei mozzarella! “. “vedi qua sta andrea

sta abbuscando da stanttina dice che tu sapevi che la macchina era nostra e che non ha ricevuto nessun compenso

nei c o n f r o n t i di G r a m m a t i k a s A n d r e a :

dopo essersi qualificati quali gestori dell’autonoleggio LTS RENT e proprietari dell’AUDI RS3, non avendo

creduto alla versione fornita dalla suddetta vittima, dopo averlo minacciato di morte, dapprima lo picchiavano

con calci e pugni all’interno del bar Bianco e subito dopo lo trasportavano con forza all’esterno e dopo averlo

minacciato di morte, continuavano con il pestaggio; quindi lo scaraventavano con forza all’interno di una Fiat

Panda di colore bianco, condotta da AMARO Mario, mentre all’interno dell’abitacolo vi era DE FILIPPO

Salvatore che era anche la persona che all’interno del bar, per primo, lo aveva picchiato con calci e pugni al

volto e al corpo. Costoro, scortati dai restanti complici a bordo di altre autovetture non meglio descritte e nr. 2

scooter, presumibilmente un’Honda SH e un Piaggio Beverly, lo conducevano presso l’abitazione sopra descritta

e lo trasportavano con forza all’interno della stessa ove Giannetti Salvatore, soprannominato SCORPIONE,

etichettandosi quale appartenente al CLAN CAMORRISTICO DEI MAZZARELLA, asseriva che l’auto di cui

sopra era di proprietà del clan; a tal punto, a turno e individualmente pestavano a sangue il GRAMMATIKAS,

spegnendogli anche una sigaretta sulla fronte, proferendo contestualmente al pestaggio le seguenti minacce “o

ci porti la macchina o ci dai 80.000 euro, o ti ammazziamo, ti abbiamo gia’ scavato la fossa”;

con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis. I c.p., avuto

riguardo alle modalità dell’azione delittuosa incutendo timore nelle persone offese con brutale aggressione fisica

e intimidazioni attuate mediante minacce di morte, tali da evocare la sussistenza e presenza sul territorio di

un’organizzazione di stampo camorristico, capace di gestire e controllare le attività economiche e produttive

dell’area nella quale gli indagati operano e nello specifico vantando l’appartenenza al clan Mazzarella, così da

creare una condizione di assoluto assoggettamento delle vittime soggiogate dall’azione di sopraffazione degli

indagati, nonché al fine di agevolare il clan Mazzarella, organizzazione di stampo camorristico di cui sono diretta

promanazione;

Inoltre, in concorso tra loro, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ponendo in essere la condotta di cui al capo che precede,

picchiando selvaggiamente le predette vittime, cagionavano a GRAMMATIKAS Andrea, lesioni personali consistite

in “ferita lacero contusa in regione occipitale suturata con punti” giudicate guaribili in gg. 10;

con l’aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite nonché avvalendosi delle condizioni di cui all’art.

416 bis. l c.p., avuto riguardo alle modalità dell’azione delittuosa, incutendo timore nelle persone offese con

brutale aggressione fisica e intimidazioni attuate mediante minacce di morte, tali da evocare la sussistenza e

presenza sul territorio di un’organizzazione di stampo camorristico, capace di gestire e controllare le attività

di sopraffazione degli indagati, nonché al fine di agevolare il clan Mozzarella.