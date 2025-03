Nuovi Tutor, ecco le 26 tratte autostradali sotto controllo in Italia. Come funzionano

Condividi

Tutor 3.0: ecco le 26 nuove tratte autostradali sotto controllo in Italia

A partire dal 7 marzo 2025, il sistema Tutor 3.0 è stato attivato su 26 nuove tratte autostradali italiane, rafforzando la sorveglianza sulla velocità dei veicoli e promuovendo una maggiore sicurezza stradale. Questa implementazione porta a 178 il numero totale di tratte monitorate, coprendo complessivamente circa 1.800 km della rete autostradale nazionale. ​

Cos’è il tutor 3.0 e come funziona

Il Tutor 3.0 è un sistema avanzato di rilevamento della velocità media dei veicoli, sviluppato per monitorare il comportamento degli automobilisti su specifici tratti autostradali. A differenza degli autovelox tradizionali, che misurano la velocità istantanea in un punto specifico, il Tutor calcola la velocità media su una determinata distanza. Questo metodo incoraggia una guida più uniforme e rispettosa dei limiti di velocità lungo l’intero percorso monitorato. ​

Il sistema funziona attraverso una serie di portali equipaggiati con sensori e telecamere. Quando un veicolo passa sotto il primo portale, vengono registrati la data, l’ora e la categoria del veicolo. Le stesse informazioni vengono rilevate al passaggio sotto il portale successivo. Un sistema centrale abbina questi dati e calcola il tempo impiegato per percorrere la tratta. Se la velocità media supera il limite consentito, viene avviata la procedura per l’emissione della sanzione. ​

Le nuove tratte monitorate

Le 26 nuove tratte sottoposte al controllo del Tutor 3.0 sono distribuite su diverse arterie autostradali italiane:​

A1 Milano-Napoli: sette tratte, tra cui quattro tra Chiusi e Monte San Savino in entrambe le direzioni, una tra Castelnuovo di Porto e Settebagni in direzione Roma e una tra l’Area di Servizio Tevere e Fabro in direzione Firenze. ​

A27 Mestre-Belluno: cinque tratte, tra il bivio con l’A4 Milano-Brescia e lo svincolo con la Pedemontana Veneta. ​

A9 Lainate-Como-Chiasso: cinque tratte, tra Saronno e Lomazzo Nord, sia in direzione Chiasso che in direzione Lainate. ​

A14 Bologna-Taranto: quattro tratte, tra Pesaro e Rimini Sud in entrambe le direzioni. ​

A11 Firenze-Pisa Nord: cinque tratte, tra Montecatini e Prato Est in entrambe le direzioni. ​

Impatto sulla sicurezza stradale

L’introduzione del sistema Tutor ha portato a una significativa riduzione dell’incidentalità sulle autostrade italiane. Secondo i dati forniti dalla Polizia di Stato, si è registrato un drastico calo degli incidenti grazie alla diminuzione della velocità media e di picco dei veicoli. ​













