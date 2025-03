Napoli. Schianto in via Epomeo, morto centauro

Condividi

Ancora una vittima questa mattina, in via Epomeo, a Napoli, dove c’è stato uno scontro tra il mezzo di un centro dialisi e una moto. Lo schianto all’incrocio tra via Epomeo e via Garzilli, strada da cui usciva il furgoncino, un Fiat Cubo.

Le condizioni del conducente della moto sono apparse subito gravi. Trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo, è deceduto poco dopo l’arrivo. A perdere la vita il 56enne Pietro Dubuis, titolare di un bar di via Stanislao Manna a Soccavo. È il quarto incidente stradale mortale da inizio 2025.

LA RICOSTRUZIONE

Alle 10 circa di questa mattina un uomo di 56 anni a bordo di una Honda, insieme ad altra persona, mentre percorreva via Epomeo, giunto all’altezza dell’intersezione con la via Paolo della Valle è entrato in collisione con un’auto che proveniva da via Garzilli.

A seguito dell’impatto gli occupanti della moto sono caduti al suolo riportando gravi ferite. Sono stati sottoposti a cure mediche presso gli ospedali Cardarelli e San Paolo. Subito attivati i soccorsi medici ma purtroppo per l’uomo di 56 anni, in cura presso l’ospedale San Paolo, è stato constatato il decesso.













