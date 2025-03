Rischio Vulcanico e Bradisismo nei Campi Flegrei: il Consiglio Comunale di Napoli convocato in seduta monotematica

Visite: 113

Convocata per il prossimo 10 marzo 2025 alle ore 16:00, una seduta monotematica del Consiglio Comunale di Napoli, dedicata al tema del rischio vulcanico e bradisismo nei Campi Flegrei. L’incontro avrà luogo presso la Sala dei Baroni di Castel Nuovo.

L’assemblea, a cui prenderanno parte anche le delegazioni di cittadini delle municipalità coinvolte dal fenomeno, sarà un’occasione per discutere e approfondire le misure in atto per affrontare il fenomeno, con l’obiettivo di garantire la sicurezza della popolazione e promuovere la cultura della prevenzione.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale social youtube.com/@comunenapoli.