Salerno, le ville da sogno che fanno acqua: a giudizio la compagna di De Luca

Condividi

Visite: 31

12 Visite

Dopo gli avvisi di conclusione delle indagini dello scorso novembre, è arrivato il decreto di citazione diretta a giudizio per imprenditori, tecnici e funzionari del Comune di Salerno finiti nel mirino della Procura guidata da Giuseppe Borrelli per la vicenda dei villini di Parco Morea, il complesso edilizio realizzato a Casa Manzo per cui sono stati presentati diversi esposti da parte degli acquirenti dopo i problemi emersi nelle abitazioni – in particolare infiltrazioni d’acqua – che hanno fatto avviare controlli dei residenti che poi hanno segnalato diverse problematiche anche per quanto riguarda le autorizzazioni edilizie.

Così come richiesto dal sostituto procuratore titolare delle indagini, il pm Marinella Guglielmotti, il prossimo 25 settembre i sei imputati dovranno comparire davanti al giudice monocratico del tribunale di Salerno, Domenico Diograzia, per l’udienza predibattimentale: si tratta di Antonia De Rosa, legale rappresentante della società “Innovazione progetti srl”, Pasquale Pepe, titolare della società “Pepe Costruzioni srl”, Giuseppe De Pascale, progettista e direttore dei lavori.

Il decreto di citazione diretta a giudizio è stato ricevuto anche da tre funzionari del Comune di Salerno: si tratta di Matteo Basile, già dirigente del Sue del Comune di Salerno; Maria Maddalena Cantisani, attuale dirigente del Sue di Palazzo Guerra (nonchè compagna del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca); Martino Curcio, all’epoca dei fatti responsabile del Sue. Dovranno rispondere – a vario titolo – di lottizzazione abusiva in concorso, truffa e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews