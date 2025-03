Marano, bullismo e violenza. Izzo: “Città dormitorio, serve una scossa”

Condividi

L’episodio della ragazzina che tratta con inganno per strada viene violentemente picchiata dalle sue amiche di classe e da un’ amica di queste, mette in evidenzia due aspetti drammatici: il primo é l’ emergenza giovanile che dilaga, il secondo é l’assenza totale di aree di aggregazione per i giovani in città.

Non bastano incontri o tavole rotonde per cercare di sviscerare e risolvere le problematiche dei giovani ma vi é bisogno di una seria di progettazione urbanistica che renda armonioso l’ambiente e le esigenze dei giovani. Programmazione che oggi in città manca, da qui la richiesta di un PUC (piano urbanistico comunale) a misura dei giovani, con aree ludiche e di aggregazione dove possano incontrarsi, condividere e interagire con i pari nel rispetto di sé stessi e degli altri. Non servono misure restrittive o servizi sociali per la risoluzione del problema ma una seria politica di interventi che rendano armoniosa la nostra città, una città a misura di giovani dove possano crescere nella condivisione con sé stessi e gli altri .

E cosa da non poco conto é l’ atteggiamento dei genitori nell’ educare che non deve essere da ” sindacalisti sciocchi dei propri figli ” con tanti si e pochi no.

I giovani sono lo specchio di noi adulti che spesso non sappiamo intercettare le vere esigenze e problematiche dei nostri figli ,per mancanza di ascolto , gap che viene colmato con i si a prescindere che invece di formare lacerano l’ anima dei nostri ragazzi.

Michele Izzo consigliere comunale













