Meloni ribadisce: “No ai militari italiani in Ucraina”

Condividi

36 Visite

Quello che si è appena concluso è stato un weekend particolarmente intenso per Giorgia Meloni, impegnata domenica a Londra nel vertice con gli altri leader europei per trovare una quadra sulla situazione in Ucraina. Le pressioni internazionali sono forti, l’Occidente rischia una spaccatura grave ed è il momento di mantenere i nervi saldi senza indossare le casacche di uno o dell’altro schieramento per arrivare a una soluzione. “ Sicuramente il momento non è facile, non non è facile per nessuno, non è certamente facile per me quando bene o male ti trovi a prendere delle decisioni che inevitabilmente incideranno sul futuro della tua nazione, dell’Europa, del quadro geopolitico nel suo complesso “, ha dichiarato il premier Meloni ai microfoni di XXI secolo, il programma condotto da Francesco Giorgino, in ieri sera su Rai Uno a partire dalle 23.40.

Certo, ha proseguito Meloni, “ non è che sono decisioni che si prendono con leggerezza e questa è anche la ragione per la quale sono convinta che questo sia un momento nel quale, prima di fare una scelta, bisogna ponderarla “. Il presidente del Consiglio, anche su Rai Uno, ha ribadito che per lei “ la priorità è sempre difendere l’interesse nazionale italiano. E credo che sia nell’interesse nazionale italiano evitare qualsiasi possibile frattura all’interno dell’Occidente “. Perché se le divisioni, ha spiegato il premier, “ ci renderebbero solamente tutti quanti più deboli “. È per questa ragione, prosegue nell’intervista, che “ ho chiesto un incontro per parlarsi in modo franco di come si vuole affrontare questa questione specifica, la questione della guerra in Ucraina, ma in generale diciamo le grandi sfide che Europa, Stati Uniti e l’Occidente hanno di fronte “. I toni di questi giorni, incalza Meloni che tra tutti i leader è quello che sta facendo il lavoro più intenso per evitare spaccature, “ al di là di quello che può sembrare i toni, diciamo danno l’impressione che le posizioni siano molto distanti, ma in realtà non lo sono “.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews