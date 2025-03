Salute e dieta, i segreti dell’uovo sodo

Condividi

Si tratta di uno degli alimenti più conosciuti sulle tavole degli italiani, e non solo: stiamo parlando dell’uovo sodo. Noto e consumato in tutto il mondo, l’uovo bollito si è dimostrato molto versatile in cucina, e di semplicissima preparazione. Per prepararlo, infatti, non c’è bisogno di particolari strumenti, serve solo un pentolino, dell’acqua e la materia prima. Nulla di più facile. Basterà davvero solo questo?

Un team di ricercatori ha tentato di dare una risposta chiara, andando a esaminare l’alimento in questione. La domanda che sorge a tutti infatti è: esiste l’uovo sodo perfetto che unisca in sé sia il miglior livello di cottura che il mantenimento dei suoi valori nutrizionali? Come facciamo a essere sicuri che i nutrienti contenuti non sia andati persi? A dare una risposta sono stati gli scienziati del Cnr di Pozzuoli e dell’università Federico II di Napoli. I ricercatori hanno effettuato una serie di test finalizzati proprio a conoscere i segreti dell’uovo. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Communications Engineering.

Il miglior metodo di cottura, fanno sapere gli esperti, è quella “periodica”, o “periodic cooking“. A quanto pare l’allume arriva a solidificare intorno agli 85°C, mentre per il tuorlo bastano 65°C per raggiungere la giusta cottura. Questa disparità fra cotture determina, a volte, una preparazione non ottimale, cosa che porta ad una eccessiva cottura del tuorlo.













