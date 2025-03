Mistero in una chiesa: una ventina di fedeli svengono durante la Messa e finiscono all’ospedale

Condividi

Mistero in una chiesa di Pavia: malori, svenimenti e ricoveri in ospedale a causa di una Messa. Questa mattina i vigili del fuoco del comando di Pavia sono intervenuti nel comune di Colli Verdi, nella chiesa parrocchiale in località Cenevino, dove una ventina di fedeli hanno accusato malori improvvisi durante una funzione religiosa, alcuni sono svenuti e sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie. Altre persone sono uscite con le proprie gambe dalla chiesetta e sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza, in codice giallo, con più ambulanze e l’auto medica.













