Campi Flegrei, concluso sciame sismico: 21 terremoti nelle ultime 48 ore

L’segnala la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore 01:51 (ora locale) del 01/03/202 5 e costituito in via preliminare da 21 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 e con magnitudo massima Md = 2.1 ± 0.3 localizzati nell’area. Nella mappa in alto sono riportate le localizzazioni degli eventi con magnitudo Md ≥ 1.0.