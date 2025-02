Via Marano-Quarto al buio, le proteste dei residenti. “Sicurezza zero”

Condividi

Gentile Direttore, l’intero tratto di via Marano Quarto è al buio. Una strada tra l’altro piena di buche e materassi ingombranti sulla carreggiata, pericolosa già di per sé perché priva di marciapiedi (l’unico tratto dove ne esiste uno è impraticabile causa erbacce che lo ricoprono completamente), dove le persone che purtroppo non hanno la possibilità di un autoveicolo privato, devono camminare cercando di non farsi investire dalle auto e pregare la Madonna di sopravvivere ad automobilisti che hanno la neve in tasca che si scioglie e corrono come fossero ad Imola. Mi chiedo e le chiedo: “La garanzia della sicurezza dei cittadini, cui l’amministrazione ha obbligo di attuare, quando avrà luogo?”. Io lavoro fuori città e ogni volta che rientro, trovo una Marano sempre più rovinata da amministratori scellerati e cittadini disillusi e incattiviti. Non riesco a immaginare, allo stato attuale, un futuro per questa città e me ne rammarico. Le allego un breve video dello stato della via, nella speranza che qualche anima buona si passi la mano per la coscienza e decida di intervenire a sostegno di questo territorio abbandonato da tutti.

Lettera firmata













