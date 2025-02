Sanità: scoperta una “centrale” di documenti falsi. Denunciato un 51enne napoletano dalla Polizia

Condividi

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha denunciato, per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e ricettazione, un 51enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione di un soggetto, dove hanno rinvenuto, ben occultati in un borsone, diversi ologrammi per patenti nautiche e di guida, numerose carte d’identità cartacee, sia valide per l’espatrio che in bianco, oltre 500 marche da bollo in bianco, 67 fototessere ritraenti vari soggetti, 74 card in bianco con microchip, rivetti di varie misure, pinzatrici per apporre le fotografie sui singoli documenti, timbri a secco di diversi comuni italiani, numerosi bollini di vari comuni del napoletano e altre attrezzature specifiche per la stampa e la fabbricazione di documenti.

Inoltre, sono stati trovati 8 orologi di noti marchi, di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza; per tali motivi, l’indagato è stato denunciato dal personale operante.

Napoli, 27 febbraio 2025













