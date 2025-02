Marano, contratto scaduto e non rinnovato al pediatra: 1500 bambini e famiglie nel panico da giorni

Condividi

230 Visite

Gentile direttore, mentre i giocolieri politici cercano tra un’esibizione e l’altra di distogliere l’attenzione sull’imminente scioglimento del consiglio comunale, nella nostra ridente cittadina accade qualcosa di molto più serio. L’ altro giorno, dovendo prescrivere dei farmaci per la mia piccola, apprendevo con sommo stupore che il mandato del pediatra assegnatoci era scaduto e non rinnovato dall’Asl lasciando nel panico almeno 1500 piccoli assistiti e relative famiglie. Recatomi a chiedere informazioni apprendevo che non è stato nominato alcun sostituto e ci vorranno almeno 10 giorni per avere notizie. Ma le sembra normale un comportamento del genere? E i nostri politici? Litigano per le assegnazioni dei beni confiscati alla camorra, parlano di giudice di pace ecc…ecc…ma nel concreto risolvono le problematiche più serie? A lei le dovute considerazioni. Come sempre grazie per l’attenzione che dedicherà alle problematiche quotidiane di chi subisce il territorio e non può viverlo degnamente.

Salvatore (Marano)

Analoghe segnalazioni arrivano da altri lettori, tra cui Alfonso, che aggiunge: “Non rinnovato il contratto al dottor Biffaro. Ci sono centinaia di bambino, tra cui tanti neonati, senza pediatra. E chi non ha la possibilità di recarsi da un privato, cosa deve fare?

Alfonso (Marano)













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews