Marano, monnezza ovunque e spazzini fantasma. Decine di cittadini ci scrivono

Gentile direttore, so che lo avete scritto tante volte, ma occorre ribadire che ormai Marano è uno schifo ovunque, sui marciapiedi non si può camminare, c’è di tutto e di più. Via Che Guevara è un disastro e anche tutte le zone limitrofe. Ma gli spazzini esistono ancora? Pessima anche la situazione in via Sconditi, in via Cristoforo Colombo. Bisogna fare qualcosa.

Imma (Marano) e altre decine di residenti che, da tempo, ci scrivono.













